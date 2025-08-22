Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière étape 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes Plateau d’Hauteville Ain

Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière étape 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes

Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière étape 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes La Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Etape 2 de la boucle sud de la Grande Traversée du Jura VTT au départ du site nordique de la Praille jusqu’à la station des plans d’Hotonnes.

http://www.bugeyvelo.com/ +33 4 79 81 29 06

English : Multyday mountainbiking loop around Grand Colombier day 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes

Day 2 of the southern loop of the Grande Traversée du Jura on Mountain bike from La Praille to Les Plans d’Hotonnes.

Deutsch :

Etappe 2 der Südschleife der Grande Traversée du Jura VTT ab dem nordischen Standort La Praille bis zur Station Les plans d’Hotonnes.

Italiano :

Seconda tappa dell’anello meridionale della Grande Traversée du Jura VTT dall’area nordica di Praille alla località di Plans d’Hotonnes.

Español :

Etapa 2 del bucle sur de la Grande Traversée du Jura VTT desde la zona nórdica de Praille hasta la estación de Plans d’Hotonnes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme