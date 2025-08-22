Parcours VTT 51 bleu Marais de Vaux les Teillères Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain

Parcours VTT 51 bleu Marais de Vaux les Teillères Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 51 bleu Marais de Vaux les Teillères Espace FFC Ain Forestière Chemin des Lésines 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit accessible techniquement au départ du complexe sportif Boost Center.

Une balade jusqu’aux Teillères avec un retour par Vaux et l’étang des Lésines .

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Technically accessible circuit starting from the Boost Center sports complex.

A stroll to Les Teillères with a return via Vaux and the Lésines pond.

Deutsch :

Technisch zugänglicher Rundweg ab dem Sportkomplex Boost Center.

Eine Wanderung bis nach Les Teillères mit einer Rückkehr über Vaux und den Étang des Lésines .

Italiano :

Percorso tecnicamente accessibile con partenza dal complesso sportivo Boost Center.

Una passeggiata fino a Les Teillères, con ritorno attraverso Vaux e l’Etang des Lésines.

Español :

Recorrido técnicamente accesible que parte del complejo deportivo Boost Center.

Paseo hasta Les Teillères, regreso por Vaux y el Etang des Lésines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme