Cyclosportive l’Aindinoise Grand Colombier 2026 rue du docteur Rougy Plateau d’Hauteville

Cyclosportive l’Aindinoise Grand Colombier 2026

rue du docteur Rougy Salle des Fêtes Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Pour sa 6ème édition, L’Aindinoise Grand Colombier revient en 2026 comme l’un des grands rendez-vous cyclistes du printemps.

rue du docteur Rougy Salle des Fêtes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 41 75 mairie@plateauhauteville.fr

English :

For its 6th edition, L’Aindinoise Grand Colombier returns in 2026 as one of spring?s great cycling events.

