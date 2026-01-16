Cyclosportive l’Aindinoise Grand Colombier 2026 rue du docteur Rougy Plateau d’Hauteville
Cyclosportive l’Aindinoise Grand Colombier 2026
rue du docteur Rougy Salle des Fêtes Plateau d’Hauteville Ain
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Pour sa 6ème édition, L’Aindinoise Grand Colombier revient en 2026 comme l’un des grands rendez-vous cyclistes du printemps.
rue du docteur Rougy Salle des Fêtes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 40 41 75 mairie@plateauhauteville.fr
English :
For its 6th edition, L’Aindinoise Grand Colombier returns in 2026 as one of spring?s great cycling events.
