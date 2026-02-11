Dîner spectacle au Casino Mille et une nuits Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Dîner spectacle au Casino Mille et une nuits

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

hors boissons

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

2026-05-16

Plongez dans l’univers envoutant de l’Orient, soieries, dorures, mystère et sensualité. Danseuses orientales, performeuses voilées de lumières, musiques enivrantes et décors des palais d’antan.

English :

Immerse yourself in the bewitching world of the Orient, with its silks, gilding, mystery and sensuality. Oriental dancers, performers veiled in lights, intoxicating music and palace decor of yesteryear.

