Cadavre exquis collectif, Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Cadavre exquis collectif Samedi 23 mai, 18h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Cadavre exquis collectif

Le cadavre exquis est un jeu où les participants écrivent ensemble une phrase, en déterminant un seul élément la composant et sans connaître les mots des autres !

Résultat : une phrase drôle, poétique, absurde ou parfois catastrophique…

Post-it et crayons vous attendent !

RENSEIGNEMENTS

05 55 45 98 10

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Orfèvrerie et émail : plus de 500 pièces émaillées illustrant la production des ateliers limousins du XIIe siècle à nos jours ; Egypte : plus de 2.000 pièces acquises en 1931 grâce au legs de Périchon-Bey, un industriel originaire de Bessines-sur-Gartempe qui avait fait fortune dans les sucreries de Moyenne Égypte ; Archéologie, sculpture médiévale et moderne : série de 18 chapiteaux romans de Saint-Martial ; Beaux-arts avec notamment cinq toiles de Renoir, des œuvres de Guillaumin et Suzanne Valadon

Cadavre exquis collectif

© BAL