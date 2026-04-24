Cadavre exquis collectif Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Limoges

Cadavre exquis collectif Nuit européenne des musées

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, faites résonner votre âme de poète au sein du musée des Beaux-Arts en participant au grand cadavre exquis.

Le cadavre exquis est un jeu où les participants écrivent ensemble une phrase, en déterminant un seul élément la composant et sans connaître les mots des autres ! Résultat une phrase drôle, poétique, absurde ou parfois catastrophique… Post-it et crayons vous attendent !

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Cadavre exquis collectif Nuit européenne des musées

L’événement Cadavre exquis collectif Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole