Café Anglais avec Andrew

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-28 18:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-28

Envie de pratiquer et affirmer votre anglais ? Venez vous exprimer dans la langue de Shakespeare pendant un moment convivial de conversation et d’échanges !

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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Want to practice and affirm your English? Come and express yourself in Shakespeare’s language during a convivial moment of conversation and exchange!

L’événement Café Anglais avec Andrew Langeac a été mis à jour le 2026-03-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier