Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils Langeac
Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils Langeac jeudi 7 mai 2026.
Langeac
Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils
Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Université pour tous propose une conférence sur Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils par Anne MULLER, historienne conférencière de l’association L’art et la manière au Centre Culturel de Langeac à 14h30.
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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr
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English :
Université pour tous offers a lecture on Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils (Philippe and Dominique KAEPPELIN, like father, like son) by Anne MULLER, historian and lecturer from the association L?art et la manière at the Centre Culturel de Langeac at 2:30pm.
L’événement Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils Langeac a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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