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Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils  Langeac

Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils  Langeac jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Centre Culturel

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5

Langeac

Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils 

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Université pour tous propose une conférence sur  Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils  par Anne MULLER, historienne conférencière de l’association  L’art et la manière  au Centre Culturel de Langeac à 14h30.
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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91  universitepourtouslangeac@orange.fr

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English :

Université pour tous offers a lecture on Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils (Philippe and Dominique KAEPPELIN, like father, like son) by Anne MULLER, historian and lecturer from the association L?art et la manière at the Centre Culturel de Langeac at 2:30pm.

L’événement Université pour tous | Philippe et Dominique KAEPPELIN, tel père, tel fils  Langeac a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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