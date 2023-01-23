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Commémoration du 8 mai 1945 Place de l’Hôtel de Ville Langeac

Commémoration du 8 mai 1945 Place de l’Hôtel de Ville Langeac vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place de l'Hôtel de Ville

Adresse : Monument aux Morts

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Langeac

Commémoration du 8 mai 1945

Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
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Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 

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English :

Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.

L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Langeac a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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