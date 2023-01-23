Commémoration du 8 mai 1945 Place de l’Hôtel de Ville Langeac
Commémoration du 8 mai 1945 Place de l’Hôtel de Ville Langeac vendredi 8 mai 2026.
Langeac
Commémoration du 8 mai 1945
Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
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Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
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English :
Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.
L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Langeac a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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