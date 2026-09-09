Café autisme, Médiathèque de Saint-Marc, Brest

Informations pratiques

Café autisme Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint-Marc Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez découvrir cette association créée pour que des adultes autistes, diagnostiqués ou en questionnement, puissent se rencontrer, s’entraider et partager des moments conviviaux. Présentation de l’association et des activités.

Avec le GEM Ehanva, Groupe d’entraide mutuelle.

Médiathèque de Saint-Marc Place Vinet Brest 29200 Saint-Marc Finistère Bretagne 0298008980 https://biblio.brest.fr [{« link »: « https://gem-ehanva.assoconnect.com/page/2473257-presentation »}]

Biblis en folie 2026

©Freepik