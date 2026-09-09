Café autisme, Médiathèque de Saint-Marc, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Marc · Brest
Informations pratiques
Café autisme Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Saint-Marc Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Venez découvrir cette association créée pour que des adultes autistes, diagnostiqués ou en questionnement, puissent se rencontrer, s’entraider et partager des moments conviviaux. Présentation de l’association et des activités.
Avec le GEM Ehanva, Groupe d’entraide mutuelle.
Médiathèque de Saint-Marc Place Vinet Brest 29200 Saint-Marc Finistère Bretagne 0298008980 https://biblio.brest.fr [{« link »: « https://gem-ehanva.assoconnect.com/page/2473257-presentation »}]
Biblis en folie 2026
©Freepik
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show La Comédie du Finistère Brest 9 septembre 2026
- Plan à 3 La Comédie du Finistère Brest 10 septembre 2026
- Forum de l’engagement du bénévolat, Atelier des Capucins, Brest 12 septembre 2026
- Le BBH affronte Borussia Dortmund Brest Arena Brest 12 septembre 2026
- Le BBH affronte Paris 92 Brest Arena Brest 16 septembre 2026