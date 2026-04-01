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Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas

Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas

Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas samedi 25 avril 2026.

Adresse : Rue de l'église

Ville : 46140 Albas

Département : Lot

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Albas

Café avec l’artiste Rencontres créatives

Rue de l’église Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23

Rejoignez-nous chez Bell Galerie Atelier pour une série de rencontres inspirantes avec des artistes talentueux

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Rue de l’église Albas 46140 Lot Occitanie   bell.galerie.atelier@gmail.com

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L’événement Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot

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