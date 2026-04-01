Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas
Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas samedi 25 avril 2026.
Albas
Café avec l’artiste Rencontres créatives
Rue de l’église Albas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23
Rejoignez-nous chez Bell Galerie Atelier pour une série de rencontres inspirantes avec des artistes talentueux
Rejoignez-nous chez Bell Galerie Atelier pour une série de rencontres inspirantes avec des artistes talentueux. Découvrez leur univers, leur processus créatif et leurs techniques, tout en partageant un moment convivial autour d’un café.
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Rue de l’église Albas 46140 Lot Occitanie bell.galerie.atelier@gmail.com
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L’événement Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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