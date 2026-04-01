Albas

Café avec l’artiste Rencontres créatives

Rue de l’église Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23

Rejoignez-nous chez Bell Galerie Atelier pour une série de rencontres inspirantes avec des artistes talentueux

Rejoignez-nous chez Bell Galerie Atelier pour une série de rencontres inspirantes avec des artistes talentueux. Découvrez leur univers, leur processus créatif et leurs techniques, tout en partageant un moment convivial autour d’un café.

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Rue de l’église Albas 46140 Lot Occitanie bell.galerie.atelier@gmail.com

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L’événement Café avec l’artiste Rencontres créatives Albas a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot