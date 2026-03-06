Troc aux plantes organisé par les Fourmis Vertes Albassiennes

Albas Lot

2026-04-26 10:00:00

2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Retenez bien la date de la 1ere édition du Troc aux plantes organisé par les Fourmis Vertes Albassiennes!

Avec la participation des Jardins d’Occirient et de Troc Lot.

Albas 46140 Lot Occitanie bell.galerie.atelier@gmail.com

English :

Be sure to save the date for the 1st edition of the Troc aux plantes organized by Les Fourmis Vertes Albassiennes!

With the participation of Jardins d?Occirient and Troc Lot.

L'événement Troc aux plantes organisé par les Fourmis Vertes Albassiennes Albas a été mis à jour le 2026-03-06