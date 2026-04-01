Albas

Concert à la Guinguette d’Albas Session P’tit Club

203 rue de la carrière Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Kbira, co-fondatrice des soirées MEKTOUB, est une véritable exploratrice sonore

Kbira, co-fondatrice des soirées MEKTOUB, est une véritable exploratrice sonore. Avec une énergie contagieuse et un style percussif et vibrant, elle transforme chaque set en une expérience inoubliable. Après avoir fait vibrer des villes comme Montpellier, Paris, Marseille et Marrakech, elle aspire désormais à conquérir des scènes emblématiques. Artiste en constante évolution, Kbira qui signifie "grandeur" en darija marocain fusionne les sonorités du Maghreb avec des styles urbains comme l’AfroBass, le shatta, la baile funk, le jersey, l’amapiano et le gqom. Sa musique, immersive et festive, raconte des histoires où les cultures se croisent et s’enrichissent mutuellement, célébrant la richesse de leur diversité. Avec Kbira aux platines, prépare-toi à être transporté·e. Son univers sonore fait naître des sourires et invite le corps à se libérer. Chaque set est une invitation à un voyage musical sans frontières, empreint de liberté et d’intensité.

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203 rue de la carrière Albas 46140 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67

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English :

Kbira, co-founder of the MEKTOUB evenings, is a true sound explorer

L’événement Concert à la Guinguette d’Albas Session P’tit Club Albas a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot