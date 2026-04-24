Café BD, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Café BD, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Café BD Samedi 13 juin, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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