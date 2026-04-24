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Café BD, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Café BD, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Café BD, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Grand Parc

Adresse : 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Café BD Samedi 13 juin, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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