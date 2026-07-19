Café Bouche B Offre spéciale Coteaux du Giennois Gien
vendredi 16 octobre 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
[Vignobles en Scène !] Café Bouche B Offre spéciale Coteaux du Giennois
2 Rue Vieille Boucherie Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 22:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Offre découverte des Coteaux du Giennois Chez Café Bouche B
À l’occasion de Vignobles en Scène ! , le restaurant Café Bouche B à Gien célèbre les saveurs du terroir en mettant à l’honneur le Coteaux du Giennois rosé du domaine Poupat & Fils.
Le vendredi 16 octobre, pour les services du midi et du soir, profitez d’une offre exceptionnelle pour découvrir ce vin emblématique de notre territoire
le verre à 3,50 € ; la bouteille à 23,50 €.
Une belle occasion de déguster un vin local dans un cadre convivial et de partir à la découverte du vignoble giennois à travers une expérience gourmande.
L’animation s’inscrit dans la catégorie Les Gustatives du week-end Vignobles en Scène ! .
2 Rue Vieille Boucherie Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 11 69 17 contact@cafe-bouche-b.com
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English :
Café Bouche B Introductory Offer for the Coteaux du Giennois
L’événement [Vignobles en Scène !] Café Bouche B Offre spéciale Coteaux du Giennois Gien a été mis à jour le 2026-08-20 par OT GIEN
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