Informations pratiques

Gien

[Vignobles en Scène !] Café Bouche B Offre spéciale Coteaux du Giennois

2 Rue Vieille Boucherie Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Offre découverte des Coteaux du Giennois Chez Café Bouche B

À l’occasion de Vignobles en Scène ! , le restaurant Café Bouche B à Gien célèbre les saveurs du terroir en mettant à l’honneur le Coteaux du Giennois rosé du domaine Poupat & Fils.

Le vendredi 16 octobre, pour les services du midi et du soir, profitez d’une offre exceptionnelle pour découvrir ce vin emblématique de notre territoire

le verre à 3,50 € ; la bouteille à 23,50 €.

Une belle occasion de déguster un vin local dans un cadre convivial et de partir à la découverte du vignoble giennois à travers une expérience gourmande.

L’animation s’inscrit dans la catégorie Les Gustatives du week-end Vignobles en Scène ! .

2 Rue Vieille Boucherie Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 11 69 17 contact@cafe-bouche-b.com

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English :

Café Bouche B Introductory Offer for the Coteaux du Giennois

L’événement [Vignobles en Scène !] Café Bouche B Offre spéciale Coteaux du Giennois Gien a été mis à jour le 2026-08-20 par OT GIEN