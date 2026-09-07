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AGENDA · Castanet-Tolosan

Café Bricol’ à Castanet-Tolosan, La Rafistolerie, Castanet-Tolosan

vendredi 11 septembre 2026 · La Rafistolerie · Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
La Rafistolerie
Adresse
Place Guillaume Foures, 31320 Castanet-Tolosan, France
Ville
31320 Castanet-Tolosan
Département
Haute-Garonne

Café Bricol’ à Castanet-Tolosan Vendredi 11 septembre, 20h00 La Rafistolerie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

La Rafistolerie Place Guillaume Foures, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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