AGENDA · Castanet-Tolosan
Café Bricol’ à Castanet-Tolosan, La Rafistolerie, Castanet-Tolosan
vendredi 11 septembre 2026 · La Rafistolerie · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Café Bricol’ à Castanet-Tolosan Vendredi 11 septembre, 20h00 La Rafistolerie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
La Rafistolerie Place Guillaume Foures, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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