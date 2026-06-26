Café ciné sur Steven Spielberg Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Vous le connaissez probablement pour Jurassic Park et Indiana Jones. Ou peut-être plutôt pour E.T. et Les Dents de la mer. Ou peut-être même pour La Liste de Schindler et… Bref, vous le connaissez déjà.

Mais à quel point connaissez-vous son parcours ? La genèse de tous ces films cultes ? Comment sont nés tous ces chefs d’œuvres ? Et que se cache-t-il derrière ?

Venez découvrir la genèse de La Guerre des Mondes, les secrets de fabrication des Aventuriers de l’Arche perdue, le… camion de Duel ?

De ses débuts à la télévision à ses plus grands succès cinématographiques, venez retracer avec nous l’incroyable carrière de celui qui marque nos imaginaires depuis les années 70. Que vous connaissiez par cœur chaque seconde de Rencontres du troisième type ou que vous soyez juste membre de l’association des fans de dinosaures parisiens, ce Café Ciné est pour vous !

Entrée libre, au deuxième étage de la médiathèque

Le temps d’une matinée, à l’aide d’extraits, d’anecdotes de tournage, de quizz, de débats et de documents rares, replongez avec nous en enfance, en revenant pas à pas sur la carrière de l’un des réalisateurs les plus prolifiques et populaires du XXIème siècle : Steven Spielberg!

Le samedi 03 octobre 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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