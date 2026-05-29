Café-Concert : Charlotte Kalil La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Charlotte Kalil La Bellevilloise Paris jeudi 11 juin 2026.
Charlotte Kalil, chanteuse franco-brésilienne retrouve ses acolytes Filipe Dourado à la guitare et Pizeca aux percussions pour une soirée musicale pleine de chaleur et de délicatesse. Les trois artistes vous proposent un petit tour musical aux couleurs du Brésil porté par des mélodies ensoleillées et des rythmes vibrants mêlant samba, choro, ijexá et allant jusqu’à faire un petit détour au Carnaval de Salvador de Bahia. De quoi passer une belle et joyeuse soirée.
Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.
Charlotte Kalil en concert à la Bellevilloise le 11 juin !
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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