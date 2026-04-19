Café-Concert : Séfoudi Kouyaté La Bellevilloise Paris

Né en mars 1994 à Conakry, en République de Guinée, Séfoudi Kouyaté est le dernier fils du grand maître de la kora et figure renommée des Ballets Africains, M’Bady Kouyaté, et de sa troisième épouse, la chanteuse Diaryatou Kouyaté. Comme son nom de famille l’indique, il est « djéli », mot malinké qui signifie à la fois le « griot » et le « sang ». Autrement dit, le « griotage » est une affaire de sang. C’est un héritage. Séfoudi Kouyaté fait donc partie de cette caste de conteurs musiciens nés pour chanter, jouer et raconter l’histoire des hauts dignitaires de l’ancien Empire Mandingue (ou Empire du Mali fondé par Soundiata Keita au XIIIème siècle). Dès son plus jeune âge, et en dépit de son attirance pour le balafon et le djembé, il apprend la kora auprès de son père. Ce dernier lui enseigne la technique des grands korafolas (joueurs de kora) au gré des illustres thèmes de l’épopée mandingue.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Séfoudi Kouyaté

Le jeudi 30 avril 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T20:00:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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