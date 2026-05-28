Café-Concert : Trio Bakoso La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Trio Bakoso La Bellevilloise Paris samedi 6 juin 2026.
Le Groupe BaKosó est le fruit de la rencontre de musiciens vénézuéliens et colombiens autour du Son Caribéen !
Ce mélange a donné naissance à un véritable cocktail de musique à danser, du boléro au merengue en passant par le son cubain et la salsa… Reconnu à travers de nombreuses scènes de la région parisienne pour son originalité, le groupe se produit pour des concerts/conférences, ateliers ainsi que des festivals en France et à l’étranger. Une des plus grandes joies du groupe est de partager avec les danseurs et le public la magie, les couleurs et la sensualité de ces rythmes tropicaux.
Réservation conseillée, un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes,
Trio Bakoso en concert à la Bellevilloise le 6 juin !
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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