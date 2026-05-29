Café-Concert : Wambo La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Wambo La Bellevilloise Paris samedi 20 juin 2026.
Wambo, chanson française métissée
WAMBO (de son vrai nom Manuel Wandji) est un artiste d’origine franco- camerounaise aux multiples facettes : chanteur, compositeur, musicien et producteur.Après une carrière de plus de 15 ans essentiellement tourné vers l’Afrique francophone, il revient avec un album qui met en avant son talent d’auteur en langue française… métissée ! Sortie prévue en 2026.Ses chansons croquent les personnages de notre époque, les sujets de société, l’avenir de notre planète… Sa voix et son timbre particuliers font danser les mots et les sons. Sa musique puise dans ses racines africaines mais aussi dans la pop internationale et le reggae.
Entrée libre, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.
Wambo en concert à la Bellevilloise le 20 juin !
Le samedi 20 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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