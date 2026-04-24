Café coups de cœur, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Café coups de cœur Samedi 6 juin, 11h00 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Samedi 6 juin – 11h

Un moment convivial autour d’un thé ou d’un café à échanger autour de vos dernières découvertes de romans, de bandes dessinées ou d’albums et autres pépites littéraires et artistiques.

Médiathèque Saint-Exupéry

Durée : 1h

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Un moment convivial autour d’un thé ou d’un café à échanger autour de vos dernières découvertes