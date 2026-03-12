Café coups de cœur spécial été Bibliothèque Georges Brassens Paris

Best-seller indémodable, classique à redécouvrir, BD addictive ou roman haletant : venez présenter l’ouvrage que vous conseillez pour l’été !

Faites le plein d’idées lecture pour l’été !

Le samedi 27 juin 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Georges Brassens et trouvez le meilleur itinéraire

