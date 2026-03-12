Café coups de cœur spécial été Bibliothèque Georges Brassens Paris

Café coups de cœur spécial été Bibliothèque Georges Brassens Paris

Café coups de cœur spécial été Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 27 juin 2026.

Best-seller indémodable, classique à redécouvrir, BD addictive ou roman haletant : venez présenter l’ouvrage que vous conseillez pour l’été !

Faites le plein d’idées lecture pour l’été !
Le samedi 27 juin 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr


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