Café Créa Emilie Hmaou Le Jardin d’Eden Giverny

Informations pratiques

Giverny

Café Créa Emilie Hmaou

Le Jardin d’Eden 8 Rue du Milieu Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Si l’exposition des œuvres d’Émilie durera tout le mois d’août, venez la rencontrer. samedi 1er, lors de sa performance. C’est une très jeune artiste, pourtant ses œuvres nous plongent dans l’histoire de l’humanité, de la femme qui depuis la nuit des temps est devenue intemporelle dans sa poésie et sa sensualité. A ne pas manquer ! .

Le Jardin d’Eden 8 Rue du Milieu Giverny 27620 Eure Normandie

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English : Café Créa Emilie Hmaou

L’événement Café Créa Emilie Hmaou Giverny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération