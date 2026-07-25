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AGENDA · Giverny

Exposition d’Emilie Hmaou Le Jardin d’Eden Giverny

samedi 1 août 2026 · Le Jardin d'Eden · Giverny

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Le Jardin d'Eden
Adresse
8 Rue du Milieu
Ville
27620 Giverny
Département
Eure
Tarif

Giverny

Exposition d’Emilie Hmaou

Le Jardin d’Eden 8 Rue du Milieu Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-01

Quelle chance de découvrir les nouvelles œuvres d’Emilie Hmaou , une jeune artiste habitée de notre histoire depuis la nuit des temps…Magique   .

Le Jardin d’Eden 8 Rue du Milieu Giverny 27620 Eure Normandie  

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English : Exposition d’Emilie Hmaou

L’événement Exposition d’Emilie Hmaou Giverny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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