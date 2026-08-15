Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Café littéraire, café littéraire… est-ce que j’ai une tête de café littéraire ? A Maurice Genevoix, on voit plus large : venez discuter de vos coups de cœur musicaux, cinéma, théâtre, ou vos expositions préférées.

– Le samedi 19 septembre à 11h30, Histoires de famille

Le samedi 17 octobre à 11h30, petits meurtres entre amis

– Le samedi 21 novembre à 11h30, à définir

– Le Samedi 19 décembre à 11h30, à définir

En accès libre.

Coups de cœur et petits gâteaux ! Soyez les bienvenu.e.s au café de Momo.

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h30 à 12h30

Le samedi 21 novembre 2026

de 11h30 à 12h30

Le samedi 19 décembre 2026

de 11h30 à 12h30

Le samedi 17 octobre 2026

de à

gratuit

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:30:00+02:00

fin : 2026-12-19T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00;2026-10-17T00:00:00+02:00_2026-10-17T23:59:00+02:00;2026-11-21T11:30:00+02:00_2026-11-21T12:30:00+02:00;2026-12-19T11:30:00+02:00_2026-12-19T12:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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