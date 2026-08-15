Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Café littéraire, café littéraire… est-ce que j’ai une tête de café littéraire ? A Maurice Genevoix, on voit plus large : venez discuter de vos coups de cœur musicaux, cinéma, théâtre, ou vos expositions préférées.
– Le samedi 19 septembre à 11h30, Histoires de famille
Le samedi 17 octobre à 11h30, petits meurtres entre amis
– Le samedi 21 novembre à 11h30, à définir
– Le Samedi 19 décembre à 11h30, à définir
En accès libre.
Coups de cœur et petits gâteaux ! Soyez les bienvenu.e.s au café de Momo.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h30 à 12h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 11h30 à 12h30
Le samedi 19 décembre 2026
de 11h30 à 12h30
Le samedi 17 octobre 2026
de à
gratuit
Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:30:00+02:00
fin : 2026-12-19T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00;2026-10-17T00:00:00+02:00_2026-10-17T23:59:00+02:00;2026-11-21T11:30:00+02:00_2026-11-21T12:30:00+02:00;2026-12-19T11:30:00+02:00_2026-12-19T12:30:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Caribbean Summer Le Saumur 75020 15 août 2026
- Atelier Tok-Tok « Trésors de poche » Palais de Tokyo Paris 15 août 2026
- 100 ans de Gatsby le Magnifique, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 15 août 2026
- Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris 15 août 2026
- Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs LA PETITE HALLE Paris 15 août 2026