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Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Café littéraire, café littéraire… est-ce que j’ai une tête de café littéraire ? A Maurice Genevoix, on voit plus large : venez discuter de vos coups de cœur musicaux, cinéma, théâtre, ou vos expositions préférées.

– Le samedi 19 septembre à 11h30, Histoires de famille

Le samedi 17 octobre à 11h30, petits meurtres entre amis

– Le samedi 21 novembre à 11h30, à définir

– Le Samedi 19 décembre à 11h30, à définir

En accès libre.

Coups de cœur et petits gâteaux ! Soyez les bienvenu.e.s au café de Momo.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h30 à 12h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 11h30 à 12h30
Le samedi 19 décembre 2026
de 11h30 à 12h30
Le samedi 17 octobre 2026
de à
gratuit

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:30:00+02:00
fin : 2026-12-19T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00;2026-10-17T00:00:00+02:00_2026-10-17T23:59:00+02:00;2026-11-21T11:30:00+02:00_2026-11-21T12:30:00+02:00;2026-12-19T11:30:00+02:00_2026-12-19T12:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR


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