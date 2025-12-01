Café Culture Autisme rencontres… Le Petit Duc Aix-en-Provence

Café Culture Autisme rencontres…

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 16h. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un espace-temps de rencontre, protégé et convivial, réalisé avec le soutien du Service Santé Publique et Handicap de la Ville d’Aix-en-Provence.

Le Petit Duc vous offre, avec le soutien du Dr Bruno Gepner, un espace-temps de rencontre, protégé et convivial, pour et entre des personnes autistes concernées par les arts sous toutes ses formes musique, danse, théâtre, peinture, photographie, cinéma, littérature, poésie, sculpture, etc.



A l’image d’une auberge espagnole, chacun amènera son bagage culturel, et s’il le souhaite, pourra le partager avec les autres participants, sous forme d’une prise de parole, d’une présentation orale, sonore ou visuelle.

Le partage de son bagage culturel avec autrui dans ce Café Culture Autisme est une manière de rompre l’isolement et sortir de la solitude, de se présenter aux autres à travers son intérêt ou sa passion, de communiquer, et de créer des liens émotionnels, sociaux, et artistiques avec les autres.

Certaines personnes autistes peuvent être accompagnées par leurs aidants.



Ces rencontres sont organisées par Myriam Daups et Dr Bruno Gepner, qui auront une fonction d’animation, de régulation de groupe, d’aide et de soutien socio-émotionnel à la présentation. Ces rencontres ont une vocation de convivialité, permettant des échanges autour de boissons et d’une collation offerte aux participants. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur public@lepetitduc.net

