Étape de création Nina Santes Familles Liquides 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Nina Santes Familles Liquides

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 16h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Familles Liquides est le deuxième volet d’un cycle artistique qui vous invite à penser l’eau comme moteur de transformations perceptives, intimes et collectives.

Nina Santes invente ce cycle comme un acte de résistance à l’assèchement des affects, à l’hermétisation de nos corps et de nos sociétés, aux récits de la séparation.

L’eau nous constitue, nous traverse, nous mélange avec le monde. Nous sommes des corps d’eaux. Comment cette idée peut-elle transformer notre rapport au corps, nos relations, notre préoccupation pour d’autres corps, d’autres eaux? Comment l’eau peut-elle être une puissance de soin, d’émancipation, de récits et de devenirs ? Familles Liquides repose sur un processus de rencontres ateliers au cours desquels collectivement sera redéfini la notion de famille à travers les imaginaires liquides, faisant appel aux récits et aux savoirs de chacune. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Familles Liquides is the second part of an artistic cycle that invites you to think of water as the driving force behind perceptive, intimate and collective transformations.

L’événement Étape de création Nina Santes Familles Liquides Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence