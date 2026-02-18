Étape de création Hypermer, Nina Santes 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Hypermer, Nina Santes

Jeudi 16 avril 2026 de 17h à 18h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

2026-04-16

Nina Santes est chorégraphe et interprète basée en France. Elle a rencontré la danse par le prisme de son héritage familial le théâtre ambulant et la marionnette. L’écriture chorégraphique que Nina Santes déploie et nourrit un lien fort avec la musique, engendrant des objets hybrides qui se jouent des genres et des formes. Concert, pièce de danse, cabaret immersif, comédie musicale… il s’agit avant tout de proposer des expériences, qui mettent les corps ceux des performeur.euses comme ceux des spectateur.ices au centre, invitent à une autre écoute, à des transformations perceptives. Chorégraphier la relation, penser le visible et l’invisible, sont les boussoles de son œuvre.



Plongeons ensemble dans l’Hypermer ! L’Hypermer est une réalité invisible où l’eau relie des corps et des existences qui a priori, n’avaient rien à faire ensemble. Immergé·es ensemble, baloté·es par les flots, nous fabulons des transformations physiques et poétiques, de nouveaux liens de parentés, des formes plurielles d’amour et de solidarité. Comment le cycle de l’eau nous permet-il de tisser des liens improbables avec d’autres humain·es et d’autres espèces ? La réponse se trouve au fond de l’eau. Entrez, elle est bonne !



Dans le cadre de TRIDANSE parcours régional de coproduction et de résidences

au 3 bis f du 6 au 18 avril 2026

au Vélo théâtre à Apt du 19 au 31 mai 2026

au Citron jaune à Port-Saint-Louis-du-Rhône du 10 au 20 juin 2026. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Let’s dive into the Hypermer together! The Hypermer is an invisible reality where water connects bodies and existences that, at first glance, had nothing to do with each other. Immersed together, tossed by the waves, we conjure up physical transformations.

