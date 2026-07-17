Café Culture, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux
Informations pratiques
Café Culture Samedi 10 octobre, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Dans le cadre des SISM 2026 (Semaines d’Informations sur la Santé Mentale), venez partager les coups de coeur qui vous accompagnent : roman, cinéma, bande-dessinée, musique
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Café Culture : « Quand l’art nous fait du bien »
@SISM2026
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