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Café Culture, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux

Café Culture, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
Adresse
Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Café Culture Samedi 10 octobre, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Dans le cadre des SISM 2026 (Semaines d’Informations sur la Santé Mentale), venez partager les coups de coeur qui vous accompagnent : roman, cinéma, bande-dessinée, musique

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Café Culture : « Quand l’art nous fait du bien »

@SISM2026

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