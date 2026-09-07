Café des bébés, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Café des bébés Jeudi 22 octobre, 10h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T12:00:00+02:00

Un espace où les parents peuvent se retrouver pour échanger trucs et astuces autour de la vie quotidienne avec bébé. Un lieu de rencontre entre parents pour rompre l’isolement social que vivent certains parents après l’arrivée de leur tout-petit. Un temps convivial où les enfants sont accueillis par les bibliothécaires autour de comptines, d’histoires et de jeux.

Renseignements : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Animé par Axelle Herrenschmidt, Présidente de l’association Le Café des bébés