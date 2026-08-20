Café des Jardiniers, Parc Cazalet, Pessac

Informations pratiques

Café des Jardiniers Samedi 3 octobre, 14h30 Parc Cazalet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Objectif : zéro déchetterie et 100 % biodiversité !

Cet atelier participatif propose de déconstruire certaines idées reçues autour du jardinage et de vous accompagner vers des pratiques plus écologiques, simples et accessibles au quotidien.

Animé par un jardinier-animateur, ce temps d’échange convivial vous permettra de partager vos expériences, leurs questions et leurs astuces entre jardiniers amateurs. Ensemble, vous porterez un nouveau regard sur les végétaux souvent considérés à tort comme des “déchets verts” ou des “mauvaises herbes”, afin de mieux comprendre leur utilité pour le sol et la biodiversité.

Au programme :

– échanges autour du jardinage zéro déchet, aussi appelé jardinage au naturel ;

– astuces faciles à mettre en place chez vous pour valoriser vos végétaux ;

– conseils pour limiter vos apports en déchetterie ;

– informations sur les solutions proposées par Bordeaux Métropole (distributions de composteurs, opération broyage, aide à l’achat…)

Un atelier pratique et accessible à toutes et tous, que vous débutiez au jardin ou que vous souhaitiez faire évoluer vos habitudes vers un jardin plus vivant et plus durable.

Parc Cazalet Avenue du Général Leclerc, 33600 Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/364/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-verts »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires#paragraph-202984 »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-reduis-je-reutilise/je-broie »}]

Et si les “mauvaises herbes” devenaient les alliées de votre jardin ? Participez à un atelier convivial autour du jardinage au naturel : échanges de pratiques et astuces à reproduire chez vous

Bordeaux Métropole