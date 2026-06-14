Café des parents : Accompagner les émotions de mon enfant Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 26 septembre 2026.

Les colères, cris, pleurs d’un enfant peuvent submerger ses parents… Comment réagir ? Comment recevoir ces émotions ? Comment aider mon enfant en crise ?

Venez échanger avec d’autres parents et découvrir des outils pour accompagner votre enfant dans ses émotions

Des lectures et des jeux seront proposés aux enfants pendant l’échange entre parents

Café animé par Marion Leprovost, accompagnante parentale.

Cette rencontre est proposée par École des Parents et des Éducateurs d’Île de France dans le cadre des Parents parisiens.

Atelier à destination des parents d’enfants entre 2 et 10 ans.

Sur inscription auprès des

bibliothécaires par téléphone au 01 44 08 12 71, par mail (mediatheque.virginia.woolf@paris.fr) ou sur place

Un moment convivial d’échanges entre parents avec l’éclairage d’une accompagnante parentale.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que



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