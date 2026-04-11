Café des parents Ecole Camille Riffaterre Bourganeuf

Bourganeuf

Café des parents

Ecole Camille Riffaterre 5 Place du Champ de Foire Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Animation famille Parlons sommeil ! .

Ecole Camille Riffaterre 5 Place du Champ de Foire Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

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English : Café des parents

L’événement Café des parents Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest