Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café des parents Ecole Camille Riffaterre Bourganeuf

Café des parents Ecole Camille Riffaterre Bourganeuf

Café des parents Ecole Camille Riffaterre Bourganeuf mardi 28 avril 2026.

Lieu : Ecole Camille Riffaterre

Adresse : 5 Place du Champ de Foire

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bourganeuf

Café des parents

Ecole Camille Riffaterre 5 Place du Champ de Foire Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Animation famille Parlons sommeil !   .

Ecole Camille Riffaterre 5 Place du Champ de Foire Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  contact@cavl-agora.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des parents

L’événement Café des parents Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)