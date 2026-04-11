Sportifs du mercredi Bourganeuf
Sportifs du mercredi Bourganeuf mercredi 29 avril 2026.
Bourganeuf
Sportifs du mercredi
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Animation jeunesse Viens rencontrer le nouvel animateur sportif et te dépenser un peu ! .
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
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English : Sportifs du mercredi
L’événement Sportifs du mercredi Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest
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