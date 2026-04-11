Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sportifs du mercredi Bourganeuf

Sportifs du mercredi Bourganeuf

Sportifs du mercredi Bourganeuf mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 2 Avenue du Docteur Butaud

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bourganeuf

Sportifs du mercredi

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Animation jeunesse Viens rencontrer le nouvel animateur sportif et te dépenser un peu !   .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  contact@cavl-agora.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sportifs du mercredi

L’événement Sportifs du mercredi Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)