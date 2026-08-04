Café des parents et jeu libre Square Marcel Pagnol Rochechouart
mercredi 30 septembre 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Café des parents et jeu libre
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:30:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
L’Espace Famille à Rochechouart vous propose un café des parents et des jeux libre. Le jeu libre est important pour que l’enfant s’approprie, invente et organise son jeu autour de ses propres centres d’intérêts. Pour vous, parents, profitez de cet instant convivial pour échanger sur vos expériences de parents. Sur inscription. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café des parents et jeu libre
L’événement Café des parents et jeu libre Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre Maison de la Réserve Rochechouart 4 août 2026
- Atelier initiation Flip Book Place du château Rochechouart 5 août 2026
- Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart 5 août 2026
- Soirée observation astronomique Rochechouart 5 août 2026
- Marché de nuit Rochechouart 8 août 2026