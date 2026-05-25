Café des parents : la neuroatypie Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Venez poser vos questions, partager vos expérences et trouver du soutien avec Sofia Ben Yahmed, fondatrice d’AutismeS et parentalitéS, formatrice à La Cité éducative Paris 18e et référente parentalité et école inclusive au sein de l’association Ikigaï.

Comment parler de handicap avec les enfants ? Qu’appelle t’on les troubles du neurodéveloppement ? Comment accueillir toutes les différences à l’école et favoriser l’inclusion ?

Le samedi 13 juin 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation par téléphone auprès de la bibliothèque Robert Sabatier : 01 53 41 35 60

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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