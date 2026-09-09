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Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences · Brest

Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences
Adresse
52 allée du Bot 29200 Brest
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Café et boutique solidaires 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La verrière accueillera un espace convivial réunissant un café éphémère et une boutique solidaire. Boissons, gourmandises et créations artisanales réalisées par les bénévoles permettront de soutenir la restauration de l’herbier du frère Louis-Arsène,
en partenariat avec la Fondation du patrimoine –En savoir plus

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« link »: « https://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/796-sauvegarde-de-l-herbier-du-frere-louis-arsene-signature-d-une-convention-avec-la-fondation-du-patrimoine-bretagne »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lherbier-du-frere-louis-arsene/103355 »}] Accès par la rue Antoine Prigent
La verrière accueillera un espace convivial réunissant un café éphémère et une boutique solidaire. Boissons, gourmandises et créations artisanales réalisées par les bénévoles permettront de soutenir …

© C. Laroche (CBN de Brest)

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