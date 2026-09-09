Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Café et boutique solidaires 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La verrière accueillera un espace convivial réunissant un café éphémère et une boutique solidaire. Boissons, gourmandises et créations artisanales réalisées par les bénévoles permettront de soutenir la restauration de l’herbier du frère Louis-Arsène,

en partenariat avec la Fondation du patrimoine –En savoir plus

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« link »: « https://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/796-sauvegarde-de-l-herbier-du-frere-louis-arsene-signature-d-une-convention-avec-la-fondation-du-patrimoine-bretagne »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lherbier-du-frere-louis-arsene/103355 »}] Accès par la rue Antoine Prigent

La verrière accueillera un espace convivial réunissant un café éphémère et une boutique solidaire. Boissons, gourmandises et créations artisanales réalisées par les bénévoles permettront de soutenir …

© C. Laroche (CBN de Brest)