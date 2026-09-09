Café et boutique solidaires, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences · Brest
Informations pratiques
Café et boutique solidaires 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La verrière accueillera un espace convivial réunissant un café éphémère et une boutique solidaire. Boissons, gourmandises et créations artisanales réalisées par les bénévoles permettront de soutenir la restauration de l’herbier du frère Louis-Arsène,
en partenariat avec la Fondation du patrimoine –En savoir plus
Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« link »: « https://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/796-sauvegarde-de-l-herbier-du-frere-louis-arsene-signature-d-une-convention-avec-la-fondation-du-patrimoine-bretagne »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lherbier-du-frere-louis-arsene/103355 »}] Accès par la rue Antoine Prigent
La verrière accueillera un espace convivial réunissant un café éphémère et une boutique solidaire. Boissons, gourmandises et créations artisanales réalisées par les bénévoles permettront de soutenir …
© C. Laroche (CBN de Brest)
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