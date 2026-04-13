Café IA : Osez l’IA Industrielle – Istres (13), Château des baumes, Istres

Café IA : Osez l’IA Industrielle – Istres (13) Jeudi 1 octobre, 08h30 Château des baumes Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T08:30:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T08:30:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00

Un rendez-vous unique pour explorer comment l’IA transforme la gestion des talents, l’acquisition de compétences et l’avenir du travail dans l’industrie.

Bienvenue au Café IA Industriel, un espace d’échange et de réflexion dédié aux professionnels des Ressources Humaines, aux recruteurs, aux responsables formation et aux experts en transformation digitale. Dans un cadre inspirant au Château des Baumes, avec vue sur l’étang de Berre, venez découvrir comment l’intelligence artificielle révolutionne : les processus de recrutement, la gestion des compétences, et l’adaptation aux métiers de demain.

Au programme :

08h30–09h00 : Accueil des participants autour d’un café-croissant

09h00–09h20 : Mot de bienvenue

09h20–10h00 : Table ronde « IA & Industrie » Avec :

Sylvain GRAS, Ambassadeur IA Industrie National sélectionné par le Ministère de l’Intelligence Artificielle et du Numérique et par la DGE

Intervenant 2 à venir

Intervenant 3 à venir

10h00–10h20 : Les appel à candidatures, financements et opportunités pour intégrer des briques IA

10h20–10h40 : Échanges et conclusion

Pourquoi participer ?

Découvrir les dernières innovations en matière de recrutement intelligent et d’analyse prédictive des talents

Échanger avec des experts sur l’impact de l’IA dans la gestion des compétences et la formation continue

Expérimenter des outils concrets pour automatiser et optimiser vos processus RH

Anticiper les besoins en compétences dans un secteur industriel en pleine mutation

Public concerné :

Directeurs et responsables RH

Recruteurs et chasseurs de talents

Formateurs et responsables de la montée en compétences

Experts en transformation digitale et IA

Dirigeants et managers industriels

Inscription gratuite mais obligatoire / Places limitées

Rejoignez-nous pour une matinée riche en insights et en opportunités de collaboration. Ensemble, construisons l’avenir des RH industrielles !

Un événement organisé par CBS Group et Industrie Performance 4.0 en partenariat avec le Club OPEN / Métropole Aix-Marseille-Provence.

Château des baumes 48 Bd Dethez, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cafe-ia-osez-lia-industrielle-istres »}] [{« link »: « https://cbs-group.fr/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/company/75018911/ »}, {« link »: « https://www.entreprisesouestprovence.fr/ »}]

Café IA : Osez l’IA Industrielle – Réinventer les RH, le Recrutement et les Compétences à l’Ère de l’Intelligence Artificielle CaféIA MinistèreIA

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