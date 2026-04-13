Café IA : Osez l’IA Industrielle – Istres (13), Château des baumes, Istres
Café IA : Osez l’IA Industrielle – Istres (13), Château des baumes, Istres jeudi 1 octobre 2026.
Café IA : Osez l’IA Industrielle – Istres (13) Jeudi 1 octobre, 08h30 Château des baumes Bouches-du-Rhône
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T08:30:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T08:30:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00
Un rendez-vous unique pour explorer comment l’IA transforme la gestion des talents, l’acquisition de compétences et l’avenir du travail dans l’industrie.
Bienvenue au Café IA Industriel, un espace d’échange et de réflexion dédié aux professionnels des Ressources Humaines, aux recruteurs, aux responsables formation et aux experts en transformation digitale. Dans un cadre inspirant au Château des Baumes, avec vue sur l’étang de Berre, venez découvrir comment l’intelligence artificielle révolutionne : les processus de recrutement, la gestion des compétences, et l’adaptation aux métiers de demain.
Au programme :
08h30–09h00 : Accueil des participants autour d’un café-croissant
09h00–09h20 : Mot de bienvenue
09h20–10h00 : Table ronde « IA & Industrie » Avec :
Sylvain GRAS, Ambassadeur IA Industrie National sélectionné par le Ministère de l’Intelligence Artificielle et du Numérique et par la DGE
Intervenant 2 à venir
Intervenant 3 à venir
10h00–10h20 : Les appel à candidatures, financements et opportunités pour intégrer des briques IA
10h20–10h40 : Échanges et conclusion
Pourquoi participer ?
Découvrir les dernières innovations en matière de recrutement intelligent et d’analyse prédictive des talents
Échanger avec des experts sur l’impact de l’IA dans la gestion des compétences et la formation continue
Expérimenter des outils concrets pour automatiser et optimiser vos processus RH
Anticiper les besoins en compétences dans un secteur industriel en pleine mutation
Public concerné :
Directeurs et responsables RH
Recruteurs et chasseurs de talents
Formateurs et responsables de la montée en compétences
Experts en transformation digitale et IA
Dirigeants et managers industriels
Inscription gratuite mais obligatoire / Places limitées
Rejoignez-nous pour une matinée riche en insights et en opportunités de collaboration. Ensemble, construisons l’avenir des RH industrielles !
Un événement organisé par CBS Group et Industrie Performance 4.0 en partenariat avec le Club OPEN / Métropole Aix-Marseille-Provence.
Château des baumes 48 Bd Dethez, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cafe-ia-osez-lia-industrielle-istres »}] [{« link »: « https://cbs-group.fr/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/company/75018911/ »}, {« link »: « https://www.entreprisesouestprovence.fr/ »}]
Café IA : Osez l’IA Industrielle – Réinventer les RH, le Recrutement et les Compétences à l’Ère de l’Intelligence Artificielle CaféIA MinistèreIA
cbs group
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