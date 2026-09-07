Café jeux, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Café jeux Samedi 14 novembre, 14h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Pour ce Café jeux, nous vous proposons une sélection de jeux repérés lors de l’édition 2026 du Festival international des Jeux de Vichy, ainsi que nos coups de coeur de cette fin d’année.

L’occasion idéale de tester les jeux qui nous ont marqués avant qu’ils ne deviennent peut-être les incontournables de demain.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Jeux

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles