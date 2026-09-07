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Café jeux, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 14 novembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles

Café jeux, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil
Adresse
26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Réservation conseillée

Café jeux Samedi 14 novembre, 14h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Pour ce Café jeux, nous vous proposons une sélection de jeux repérés lors de l’édition 2026 du Festival international des Jeux de Vichy, ainsi que nos coups de coeur de cette fin d’année.
L’occasion idéale de tester les jeux qui nous ont marqués avant qu’ils ne deviennent peut-être les incontournables de demain.

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Jeux

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles

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