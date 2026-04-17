Café klatsch pavillon Musée de La Cour d’Or Metz
Café klatsch pavillon Musée de La Cour d’Or Metz dimanche 14 juin 2026.
Metz
Café klatsch pavillon
Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir le Pavillon de la Biodiversité et terminez par un temps convivial avec le groupe !
Tout public, 1h, gratuit, sur réservation.
Ouverture des réservations le 14 mai, 10h.Tout public
0 .
Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Come and discover the Pavillon de la Biodiversité and finish off with a convivial time with the group!
Open to all, 1h, free, booking required.
Reservations open May 14, 10am.
L’événement Café klatsch pavillon Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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