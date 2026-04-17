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Café klatsch pavillon Musée de La Cour d’Or Metz

Café klatsch pavillon Musée de La Cour d’Or Metz

Café klatsch pavillon Musée de La Cour d’Or Metz dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Musée de La Cour d'Or

Adresse : 2 rue du Haut Poirier

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Café klatsch pavillon

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez découvrir le Pavillon de la Biodiversité et terminez par un temps convivial avec le groupe !

Tout public, 1h, gratuit, sur réservation.
Ouverture des réservations le 14 mai, 10h.Tout public
0  .

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Come and discover the Pavillon de la Biodiversité and finish off with a convivial time with the group!

Open to all, 1h, free, booking required.
Reservations open May 14, 10am.

L’événement Café klatsch pavillon Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ

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