Café klatsch pavillon Musée de La Cour d’Or Metz

Metz

Café klatsch pavillon

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir le Pavillon de la Biodiversité et terminez par un temps convivial avec le groupe !

Tout public, 1h, gratuit, sur réservation.

Ouverture des réservations le 14 mai, 10h.Tout public

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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Come and discover the Pavillon de la Biodiversité and finish off with a convivial time with the group!

Open to all, 1h, free, booking required.

Reservations open May 14, 10am.

L’événement Café klatsch pavillon Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ