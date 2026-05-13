Café lecture à la médiathèque de TRUN ! Rue Vital Lenormand Argentan
Café lecture à la médiathèque de TRUN ! Rue Vital Lenormand Argentan mercredi 3 juin 2026.
Argentan
Café lecture à la médiathèque de TRUN !
Rue Vital Lenormand Médiathèque Stéphane Hessel Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:30:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-03
À la médiathèque de Trun, venez découvrir ou partager vos coups de coeur !
Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus. sans inscription ouvert à tous. .
Rue Vital Lenormand Médiathèque Stéphane Hessel Argentan 61600 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café lecture à la médiathèque de TRUN !
L’événement Café lecture à la médiathèque de TRUN ! Argentan a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Argentan (Orne)
- À VÉLO EN TOUTE SÉRÉNITÉ, Rendez-vous à la Maison de la Mobilité, côté cour, Argentan 19 mai 2026
- APPRENDRE À ENTRETENIR SON VÉLO, Repair Café REAJIS, Argentan 19 mai 2026
- Le Rallye Jeunes, Maison du Citoyen, Argentan 20 mai 2026
- BALADES ACCOMPAGNÉES – Insertion et vélo utile -, 22 avenue de la 2e division blindée – Argentan, Argentan 21 mai 2026
- BALADES ACCOMPAGNÉES – Nature & Culture -, Départ de la Maison de la Mobilité, Argentan 22 mai 2026