Café lecture, Place de la Solidarité Courlay

Café lecture

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06 2026-06-12

Moment convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr

