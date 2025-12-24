Café lecture, Place de la Solidarité Courlay
Café lecture, Place de la Solidarité Courlay vendredi 6 mars 2026.
Café lecture
Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-06-12
Moment convivial pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café lecture
L’événement Café lecture Courlay a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais