AGENDA · Bordeaux
Café littéraire, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Café littéraire Samedi 5 décembre, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Autour d’un thé/café, découvrez les nouveautés et coups de cœur romans avec Laura
Visuel généré avec Canva
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Je gère mes rendez-vous santé en ligne, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 8 septembre 2026
- Jardiner au naturel (EN LIGNE), En ligne, Bordeaux 8 septembre 2026
- VAE Action d’information collective (AIC), CIBC 33 A BORDEAUX, Bordeaux 9 septembre 2026
- Escale du trois-mâts Oosterschelde, Le long des Quais, Bordeaux 9 septembre 2026
- Polisson, mes premiers pas au musée, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 9 septembre 2026