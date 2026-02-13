Café littéraire, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Café littéraire, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Club littéraire des lectrices et lecteurs de la bibliothèque de la Bastide
Présentation de nouveautés de la bibliothèque et partages de coup de coeurs
Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
