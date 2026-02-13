Café littéraire, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Café littéraire Samedi 25 avril, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Café littéraire

Club littéraire des lectrices et lecteurs de la bibliothèque de la Bastide

Présentation de nouveautés de la bibliothèque et partages de coup de coeurs

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Club littéraire des lectrices et lecteurs de la bibliothèque de la Bastide littérature café littéraire

