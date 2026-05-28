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CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Marguerite Audoux

Adresse : 10 rue Portefoin

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Le samedi 20 juin, nous vous invitons à venir faire entendre votre voix dans une ambiance conviviale et joyeuse à l’occasion de notre prochain café littéraire.

Cette fois-ci nous vous proposons de partager des lectures mettant à l’honneur l’humour.

Vous serez également libres de parler de vos coups de coeur, d’un film ou d’un spectacle que vous avez aimé, de vos dernières lectures.

Bibliothèque Marguerite Audoux

Samedi 20 juin, 10h30-12h30

Entrée libre

Venez partager vos coups de cœur et vos lectures autour d’une thématique choisie, d’un café et de quelques viennoiseries, un samedi par mois.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR


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