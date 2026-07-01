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Café littéraire, Bibliothèque, Mons

samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque · Mons

Café littéraire, Bibliothèque, Mons

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
Place de la Mairie, 30340 Mons
Ville
30340 Mons
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Café littéraire Samedi 4 juillet, 10h00 Bibliothèque Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Invité : Claude Cheisson.

Bibliothèque Place de la Mairie, 30340 Mons Mons 30340 Gard Occitanie 04 66 83 19 87
Échanges de lecture autour d’un café ou d’un thé.

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