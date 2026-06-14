Café littéraire « club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris
Café littéraire « club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris samedi 19 septembre 2026.
Vous êtes à la recherche d’idées de lecture ou vous avez envie de partager vos découvertes (romans, BD, documentaires…, nous vous invitons à nous retrouver au club des Couronnes !
La bibliothèque Naguib Mahfouz propose son café littéraire, « le club des Couronnes ». Le temps d’une pause gourmande, nous vous invitons une fois par mois, à venir « couronner » vos coups de cœur!
Le samedi 19 décembre 2026
de 15h30 à 17h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h30 à 17h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h30 à 17h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00;2026-10-17T15:30:00+02:00_2026-10-17T17:00:00+02:00;2026-11-14T15:30:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-12-19T15:30:00+02:00_2026-12-19T17:00:00+02:00
Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris
+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Naguib Mahfouz et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026