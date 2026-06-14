Vous êtes à la recherche d’idées de lecture ou vous avez envie de partager vos découvertes (romans, BD, documentaires…, nous vous invitons à nous retrouver au club des Couronnes !

La bibliothèque Naguib Mahfouz propose son café littéraire, « le club des Couronnes ». Le temps d’une pause gourmande, nous vous invitons une fois par mois, à venir « couronner » vos coups de cœur!

Le samedi 19 décembre 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 17 octobre 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:30:00+02:00

fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00;2026-10-17T15:30:00+02:00_2026-10-17T17:00:00+02:00;2026-11-14T15:30:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-12-19T15:30:00+02:00_2026-12-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr



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