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Café littéraire « club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Café littéraire « club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Café littéraire « club des Couronnes » Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Naguib Mahfouz

Adresse : 66 rue des Couronnes

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Vous êtes à la recherche d’idées de lecture ou vous avez envie de partager vos découvertes (romans, BD, documentaires…, nous vous invitons à nous retrouver au club des Couronnes !

La bibliothèque Naguib Mahfouz propose son café littéraire, « le club des Couronnes ». Le temps d’une pause gourmande, nous vous invitons une fois par mois, à venir « couronner » vos coups de cœur!
Le samedi 19 décembre 2026
de 15h30 à 17h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h30 à 17h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h30 à 17h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00;2026-10-17T15:30:00+02:00_2026-10-17T17:00:00+02:00;2026-11-14T15:30:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-12-19T15:30:00+02:00_2026-12-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes  75020 Paris
+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr


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