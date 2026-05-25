Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris
Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 27 juin 2026.
Venez échanger autour d’un thé ou d’un café sur le ou les livres que vous avez prévu de mettre dans vos valises. Qu’y a-t-il sur votre liste ? Un classique, une réédition, une nouveauté, un prix littéraire ? Nous vous attendons nombreux.
samedi 27 juin à 11h
salle bleue
accès libre
Le samedi 27 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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