Café littéraire des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Venez échanger autour d’un thé ou d’un café sur le ou les livres que vous avez prévu de mettre dans vos valises. Qu’y a-t-il sur votre liste ? Un classique, une réédition, une nouveauté, un prix littéraire ? Nous vous attendons nombreux.

samedi 27 juin à 11h

salle bleue

accès libre

Le samedi 27 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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