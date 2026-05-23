Café littéraire : « La rentrée littéraire » Médiathèque Virginia Woolf Paris
Café littéraire : « La rentrée littéraire » Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 3 octobre 2026.
Romans, romans policiers, littérature de l’imaginaire, essais… tous les genres seront à l’honneur lors de ce café littéraire consacré à la rentrée littéraire.
Entrée libre
Espace d’animation
Venez échanger avec les bibliothécaires et partager vos coups de cœur littéraires ou autres, dans une ambiance conviviale !
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975 https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975
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